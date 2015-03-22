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Ünlü babanın torunu yine adam vurdu

Sarıyer'de bir otelde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Ahmet Ozan Özalp silahla bacağından vuruldu. Saldırganın Dündar Kılıç'ın torunu ve Alaattin Çakıcı'nın üvey olduğu Onur Özbizerdik olduğu öğrenildi

Ünlü babanın torunu yine adam vurdu

Sarıyer'de bir otelde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Ahmet Ozan Özalp silahla bacağından vuruldu. Saldırganın Dündar Kılıç'ın torunu ve Alaattin Çakıcı'nın üvey olduğu Onur Özbizerdik olduğu öğrenildi

22 Mart 2015 Pazar 10:44
Ünlü babanın torunu yine adam vurdu
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CEZAEVİNDE 4 ay önce çıkıp bir kişiyi vuran Onur Özbizerdik yeniden ortaya çıktı!
Tarabya'daki bir otelin lobisinde oturan Onur Özbizerdik (30) nişan daveti için otelde bulunan Ahmet Ozan Özalp'ı (17) bacağından  vurarak olay yerinden  araçla kaçtı. İhbar üzerine olayın meydana geldiği otele çok sayıda polis ekibi sevk  edildi. Yaralı Özalp ise ambulansla Maslak'taki Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.  Tedavi altına alınan Özalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Silahlı yaralama olayının gerçekleştiği otelin lobisinde delil  araştırması yapan polis ekipleri, otelin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye  aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Özbizerdik ve kaçarken  kullandığı 34 AZ 6522 plakalı aracı bulmak arama başlattı. 
Olay yerine gelen otelin avukatı Nezahet Buğrahan ise gazetecilere  yaptığı açıklamada polis ekiplerinin delil toplama çalışması yaptığını ve  güvenlik kameralarını incelemek için aldığını söyledi. Güvenlik kameraları  incelenerek otele silahla nasıl girdiğinin öğrenileceğini ifade eden avukat  Buğrahan, kendisinin de karakola ifade vermeye gideceğini ve soruşturmanın devam ettiğini vurguladı. 
Kaçan şahsın Dündar Kılıç'ın torunu ve Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu  Onur Özbizerdik olduğu öğrenildi. 


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Son Güncelleme: 22.03.2015 09:45
Anahtar Kelimeler:
Onur ÖzbizerdikSilahDündar KılıçAlaattin ÇakıcıSağlıkMaslakSarıyer
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