Ünlü babanın torunu yine adam vurdu

CEZAEVİNDE 4 ay önce çıkıp bir kişiyi vuran Onur Özbizerdik yeniden ortaya çıktı!

Tarabya'daki bir otelin lobisinde oturan Onur Özbizerdik (30) nişan daveti için otelde bulunan Ahmet Ozan Özalp'ı (17) bacağından vurarak olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine olayın meydana geldiği otele çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Özalp ise ambulansla Maslak'taki Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı yaralama olayının gerçekleştiği otelin lobisinde delil araştırması yapan polis ekipleri, otelin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Özbizerdik ve kaçarken kullandığı 34 AZ 6522 plakalı aracı bulmak arama başlattı.

Olay yerine gelen otelin avukatı Nezahet Buğrahan ise gazetecilere yaptığı açıklamada polis ekiplerinin delil toplama çalışması yaptığını ve güvenlik kameralarını incelemek için aldığını söyledi. Güvenlik kameraları incelenerek otele silahla nasıl girdiğinin öğrenileceğini ifade eden avukat Buğrahan, kendisinin de karakola ifade vermeye gideceğini ve soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

Kaçan şahsın Dündar Kılıç'ın torunu ve Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik olduğu öğrenildi.