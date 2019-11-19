Üniversiteli Güleda'yı öldürmüştü... Tutuklandı
Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan (19), polis merkezindeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Pehlivan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi
ASAYİŞ 19.11.2019, 17:58 19.11.2019, 18:04
OLAYIN yaşandığı Fatih Mahallesi'nin muhtarı Osman Başpınar, "Emniyetten de edindiğimiz bilgilere göre geçmişte bir arkadaşlık varmış. Bir gün tartışıyorlar. Polisler geliyor. Şikayet olmadığı için salınıyor. Tartışma sonucu böyle talihsiz bir olay oluyor. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını kimse istemez. Kadına şiddet, zaten böyle bir kelimeyi kullanmak bile istemiyorum. Kadın annedir, kadın eştir, kadına kalkan eller kırılsın diyorum. Şiddetle kınıyorum" dedi.
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