Üniversite öğrencisi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

ALINAN

bilgiye göre, İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde bulunan bir çiğköfte dükkanına gelen üniversite öğrencisi Burak Pehlivan (21) burada Uğur Ö. (25) ve Erkan A. isimli şahısla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Uğur Ö. ile Erkan A. tartıştıkları Burak Pehlivan’ı dükkandan dışarı çıkartarak darp etmeye başladı. Kavga esnasında Uğur Ö. üzerindeki bıçakla Burak Pehlivan’ı kolundan yaraladı. Koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Burak Pehlivan kaçmaya başladı.

Karşıdan karşıya geçen Burak Pehlivan buradaki bir büfeye sığınmak isterken kapı önünde aynı şahsılar tarafından boğazından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Burak Pehlivan yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Uğur Ö. ve Erkan A. olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Pehlivan, hemen ambulansa alınarak İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan talihsiz öğrenci yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.