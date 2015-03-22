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Üniversite öğrencisi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Üniversite öğrencisi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

22 Mart 2015 Pazar 09:22
Üniversite öğrencisi boğazından bıçaklanarak öldürüldü
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ALINAN bilgiye göre, İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde bulunan bir çiğköfte dükkanına gelen üniversite öğrencisi Burak Pehlivan (21) burada Uğur Ö. (25) ve Erkan A. isimli şahısla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Uğur Ö. ile Erkan A. tartıştıkları Burak Pehlivan’ı dükkandan dışarı çıkartarak darp etmeye başladı. Kavga esnasında Uğur Ö. üzerindeki bıçakla Burak Pehlivan’ı kolundan yaraladı. Koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Burak Pehlivan kaçmaya başladı.
Karşıdan karşıya geçen Burak Pehlivan buradaki bir büfeye sığınmak isterken kapı önünde aynı şahsılar tarafından boğazından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Burak Pehlivan yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Uğur Ö. ve Erkan A. olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Pehlivan, hemen ambulansa alınarak İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan talihsiz öğrenci yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çiğ köfteci dükkanı ile büfede detaylı incelemede bulundu. Yaşamını yitiren Burak Pehlivan’ın aslen Konya Ereğlili olduğu ve Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Konuyla alakalı soruşturma başlatan İzmit İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerekleştiren Uğur Ö. ile Erkan A. isimli şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar alınan doktor raporlarından ardından ifadeleri alınmak üzere İzmit İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Zanlıların olayı Burak Pehlivan’ı neden öldürdüğü henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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Son Güncelleme: 22.03.2015 08:23
Anahtar Kelimeler:
ÖldürdüBıçaklanarakÜniversite
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