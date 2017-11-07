Üniversite öğrencilerine terör propagandasından gözaltı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Terör le Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri DHKP/C, MLKP ve PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen, Erciyes Üniversitesi öğrencileri F.Ö, A.G. ve B.Ş.K'nin kaldıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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