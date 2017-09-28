Umut Vakfı’ndan bireysel silahlanmayla ilgili ürkütücü rakamlar

UMUT Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde bir rapor yayınlayarak, bireysel silahlanmanın yarattığı vahim tabloyu ortaya koydu. Vakıf, her yıl ortalama 4 bin 500 kişinin bireysel silahlarla can verdiği Türkiye'de, yüzde 85'i ruhsatsız 25 milyon bireysel silah olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.



Silahlı şiddetin toplumun en önemli sorunlarından birisi olduğuna değinen Umut Vakfı, 2016 yılında bireysel silahlarla toplam bin 990 cinayet işlendiğini, 2017 yılının 22 Eylül'üne kadar ateşli silahlarla işlenen 2 bin 525 olayda, bin 575 kişinin öldüğünü, bir kısmı ağır 2 bin 670 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vakıf, bireysel silahlanmayı durdurmak için cezaların artırılmasını talep ederek, “İlgili komisyonda kadük hale getirilmiş olan ‘Silah Kanun Tasarısı’ yeniden ele alınmalı, silahlanmayı zorlaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır” açıklaması yaptı.



Vakıf, bireysel silahlanmanın yarattığı tahribatla ilgili istatistiksel bir rapor da yayınladı:

Endişe verici artış

% 27

Bu yılın 265 gününde işlenen ve bir önceki yıla göre yüzde 27 artış gösteren bu bireysel silahlı olayların; bin 57'sinde tüfek, 90'ında beylik tabancası, 866'sında tabanca, 511'inde çoğunluğu bıçak olmak üzere kesici aletler kullanıldı. İnanılmaz, ama bu yıl bir kızgın adam da gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikte oturduğu evi 'dinamitle' patlattı… Bu olay dahil 2017 yılının 22 Eylül tarihine kadar meydana gelen olayların yüzde 79,76'sında ateşli silahlar, yüzde 20,24'ünde kesici aletler kullanıldı…

Silah kullanımında artış

% 3,08

İstatistikler de gösteriyor ki; 2015 yılının aynı döneminde bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 74'ü ateşli silahlarla işlenirken 2016 yılının aynı döneminde meydana gelen olayların ise yüzde 76,68'inde tabanca, tüfek, kalaşnikof gibi ateşli silahlar, yüzde 23,32'sinde kesici aletler kullanıldı. 2017'yılın 22 Eylül'üne kadar işlenen bireysel suçlarda ateşli silahların kullanımının ise yüzde 79,76'ya yükseldiği görüldü. Bir önceki yılla kıyaslandığında bireysel şiddette ateşli silahların kullanımında yüzde 3,08, 2015 ile kıyaslandığında da, 5,76'lık bir artış bulunuyor.