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Umuda yolculuk böyle bitti

Manavgat’ta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Iraklı 44 kaçak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere bindikleri teknede yakalandı

Umuda yolculuk böyle bitti

Manavgat’ta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Iraklı 44 kaçak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere bindikleri teknede yakalandı

08 Nisan 2018 Pazar 23:18
Umuda yolculuk böyle bitti
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OLAYLA ilgili organizatör olduğu iddia edilen 3 Suriyeli gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri, Suriyeli ve Iraklı kaçakların yasadışı yollarla Manavgat'tan İtalya'ya gönderileceği bilgisine ulaştı. İstanbul'dan farklı zamanlarda Manavgat'a gelen kaçakların Side'de bir apart otele yerleştirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'yla ortaklaşa yürüttükleri soruşturmayı derinleştirdi. Kaçakların Suriyeli olan 3 organizatör tarafından Manavgat Irmağı'ndan tekneyle yurt dışına çıkarılacağı bilgi üzerine jandarma timleri, dün sabah saatlerinde kaçakları Manavgat Irmağı'nda tekneye binerken gözaltına aldı. Göçmenleri götürmek üzere gelen teknenin Manavgat Limanı'na kayıtlı ve hacizli olduğu belirtildi. Operasyonda 20'si erkek, 8'i kadın, 16'sı da çocuk olmak üzere toplam 21 Iraklı ve 23 Suriyeli kaçak yakalandı. Side Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan organizatör olduğu ileri sürülen 3 Suriyeli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye girerken yakınlarından bir kadın, "Burada fotoğraf çekemezsiniz" diye gazetecilere sözlü saldırıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatSuriyeıraklı
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