Ülkü Ocakları Gazipaşa Yöneticisi kazada hayatını kaybetti

KAZA, dün saat 13.00 sıralarında, Gazipaşa 'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Çağlar'ın (25) kullandığı 07 UJ 049 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Türker Tarık Tanrıverdi (22) hayatını kaybederken, sürücü Çağlar ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çağlar'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Savcının incelemesinin ardından Tanrıverdi'nin cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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