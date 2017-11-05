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Ülkü Ocakları Gazipaşa Yöneticisi kazada hayatını kaybetti

Gazipaşa'da yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Ülkü Ocakları Gazipaşa Yönetim Kurulu üyesi Tarık Tanrıverdi öldü, 1 kişi ise yaralandı

Ülkü Ocakları Gazipaşa Yöneticisi kazada hayatını kaybetti

Gazipaşa'da yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Ülkü Ocakları Gazipaşa Yönetim Kurulu üyesi Tarık Tanrıverdi öldü, 1 kişi ise yaralandı

05 Kasım 2017 Pazar 21:47
Ülkü Ocakları Gazipaşa Yöneticisi kazada hayatını kaybetti
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KAZA, dün saat 13.00 sıralarında, Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Çağlar'ın (25) kullandığı 07 UJ 049 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Türker Tarık Tanrıverdi (22) hayatını kaybederken, sürücü Çağlar ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çağlar'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Savcının incelemesinin ardından Tanrıverdi'nin cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Son Güncelleme: 06.11.2017 13:05
Anahtar Kelimeler:
KamyonettKorkunç KazaGazipaşa
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