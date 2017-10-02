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Ukraynalı turist 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Manavgat'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren ve 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ukraynalı Roman Holovko yaşamını yitirdi

Ukraynalı turist 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Manavgat'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren ve 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ukraynalı Roman Holovko yaşamını yitirdi

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:31
Ukraynalı turist 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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22 Eylül Cuma günü denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan Ukraynalı Roman Holovko (1990) yaşam mücadelesini kaybetti. Ilıca-Kumköy turizm bölgesinde tatil yaptığı otelin sahilinden denize giren Ukraynalı turist Roman Holovko, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki diğer turistler tarafından denizden çıkarılan turist, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Ukraynalı turist, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile birlikte tatile geldiği belirlenen Roman Holovko’nun cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Ukraynalı TuristManavgatÖlümRoman Holovko
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