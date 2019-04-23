Ucuz atlattı! Alanya'da korkutan kaza

Alanya'da Alman uyruklu vatandaşın kullandığı otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Ucuz atlattı! Alanya'da korkutan kaza
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Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre, kaza önceki gün saat 16:30 Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Hasan Yiğit idaresindeki 07 N 2695 plakalı motosiklet ile 51 yaşındaki Alman uyruklu Gigela Zimmer yönetimindeki 07 E 096 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Yiğit yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastahanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hasan Yiğit'in hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

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