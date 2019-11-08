Üçüncü kattan atladı

YENİ Mahalle'de eğlence merkezi işleten S.Ü., henüz belirlenemeyen bir nedenle işyerinin 3'üncü katındaki pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen S.Ü. yaralandı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen S.Ü., tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan S.Ü.'nün tedavisi sürüyor. (DHA)