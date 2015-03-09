Üçü birden ölmek istedi

OLAY bugün öğlen saatlerinde Kars merkez Cumhuriyet Mahallesi Şehit Er Hayrettin Balk Caddesi üzerinde bulunan inşaat halinde binada meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SDYV) müracaat eden Ersin G., Gökhan U. ve Halil G., memleketleri Karabük’e gitmek için yol parası istedi. SYDV yetkilileri ise 3 kişinin müracaatını alarak Perşembe günleri toplanan Mütevelli Heyeti’nde değerlendireceklerini söyledi. Bunun üzerine SYDV Müdürlüğü’nden çıkan 3 kişi, karşıda bulunan 5 katlı inşaat halindeki binaya çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederek 3 kişiyi ikna etmeyi başardı. İtfaiye ekipleriyle birlikte aşağıya inen 3 kişiden biri olan sara hastası Ersin G., nöbet geçirerek yere yığıldı. Yere düşerek bayılan Ersin G.’ye olay yerinde bulunan emekli sağlık memuru bir kadın müdahale ederek kendine gelmesini sağladı.

Daha sonra bölgeye intikal eden ambulansa alınan Ersin G., Kars Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan, 5 katlı binaya çıkarak intihar etmek isteyen 3 kişiden Gökhan U. ve Halil G. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.