Üçü bir arada intihar etmek istedi

14 Mart 2015 Cumartesi 17:35
İŞSİZ kaldıklarını ve ödeyemedikleri faturalar nedeniyle evlerinde elektriklerin kesildiğini söyleyen M.U, C.K ve İ.K isimli 3 arkadaş bir litrelik su bidonu içerisinde benzin ile birlikte Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan bir konteynerin üzerine çıktı. Kendilerini yakacaklarını söyleyen 3 arkadaş için bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Benzin döküp kendilerini yakacaklarını söyleyen kafadarlar uzun süre aşağıya indirilmeye çalışıldı. Belediye yetkilileri ve polisin verdiği garanti üzerine 3 arkadaş aşağıya inmeye ikna edildi.
Aşağıya inen şahıslar önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 17:08