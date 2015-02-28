Uçakta erkek çocuğu öpen kadına bin 500 lira para cezası

Bu arada V.M. uçağa bindikten sonra sözle erkek çocuğu taciz etmeye başladı. Hem Almanca hem Türkçe çocuğa kendisini öpmek istediğini söyledi. Ancak çocuk kadının söylediklerini duymazlıktan geldi. Bunun üzerine sinirlenen kadın çocuğu zorla öptü. Çocuk yanındakilerden ve uçakta bulunan bir akrabasından yardım istedi. Bunun üzerine hostesler gelerek kadını başka bir yere götürdü. A.J., uçak Adana Havalimanı'na indiğinde polisin yanına giderek kadından şikayetçi oldu. Bunun üzerine kadın, "çocuğa cinsel istismardan" ahlak polisleri tarafından gözaltına alındı.

Kadın, ifadesinde uçağa binmeden önce çok alkol aldığını uçakta ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Taciz zanlısı kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcının karşısına çıkan kadın bin 500 lira para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.