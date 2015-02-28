Uçakta erkek çocuğu öpen kadına bin 500 lira para cezası

28 Şubat 2015 Cumartesi 13:10
İDDAAYA göre, babası Almanya'da olan ancak Adana'da yaşayan 16 yaşındaki A.J. babasını görmek için Almanya'ya gitti. Yaklaşık 15 gün kaldıktan sonra memleketine dönmek üzere Adana uçağına bindi. Bu arada annesi Mersin'de olan ancak Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki V.M. de annesini görmeye gelmek için aynı uçağa bindi. 16 yaşındaki erkek çocuğu uçakta V.M.'nin yanındaki koltukta yoluculuk yapmaya başladı.Bu arada V.M. uçağa bindikten sonra sözle erkek çocuğu taciz etmeye başladı. Hem Almanca hem Türkçe çocuğa kendisini öpmek istediğini söyledi. Ancak çocuk kadının söylediklerini duymazlıktan geldi. Bunun üzerine sinirlenen kadın çocuğu zorla öptü. Çocuk yanındakilerden ve uçakta bulunan bir akrabasından yardım istedi. Bunun üzerine hostesler gelerek kadını başka bir yere götürdü. A.J., uçak Adana Havalimanı'na indiğinde polisin yanına giderek kadından şikayetçi oldu. Bunun üzerine kadın, "çocuğa cinsel istismardan" ahlak polisleri tarafından gözaltına alındı.Kadın, ifadesinde uçağa binmeden önce çok alkol aldığını uçakta ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Taciz zanlısı kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcının karşısına çıkan kadın bin 500 lira para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 28.02.2015 12:13