Üç çocuklu kadının şeytani yasak aşk planı

GAZİANTEP'İN İslahiye İlçesi’nde kayıp olarak aranan ve geçen salı günü piknik alanında cesedi bulunan 34 yaşındaki Ökkeş Şimşek'in, eşi 29 yaşındaki Yurdagül Şimşek’in azmettirmesiyle, aşk yaşadığı 45 yaşındaki Mustafa Tuna tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kahramanmaraş’ın Yavuzselim Mahallesi’nde oturan Ökkeş Şimşek, 8 Şubat’ta çalıştığı fabrikadan izne ayrılarak eşi Yurdagül Şimşek ve 3 çocuğuyla birlikte Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nin Sarayburun Mahallesi’nde yaşayan babası Bayram Şimşek’in evine gitti. Bir gün sonra 9 Şubat günü Ökkeş Şimşek’in eve dönmemesi üzerine eşi Yurdagül Şimşek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve Jandarmanın aradığı Şimşek, geçen salı günü Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nin Fevzipaşa Mahallesi’ndeki piknik alanda ensesine tabancayla tek el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

POLİS VE JANDARMA ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ökkeş Şimşek’in öldüren kişi yada kişilerin bulunmasıyla ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kahramanmaraş, İslahiye ve Nurdağı’ndaki çok sayıda adreste şüpheli yada şüphelilerin bulunması için araştırma yapıp delil toplayarak aralarında Şimşek’in yakınlarının da bulunduğu onlarca kişinin ifadesine başvurdu.

EŞİNİN İFADESİ YASAK AŞK VE CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yurdagül Şimşek’in polise kayıp başvurusunda verdiği ifadede eşinin en son arkadaşı olan Mustafa Tuna ile evden ayrıldığını söylemesinden şüphelendi. Polis, servis şoförlüğü yapan Tuna'nın, Kahramanmaraş'tan Nurdağı'na gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı bir durum olmadığını göz önünde tutarak hem ölen Ökkeş Şimşek’in eşi Yurdagül Şimşek hem de Mustafa Tuna'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Yurdagül Şimşek, eşinin arkadaşı Mustafa Tuna ile gönül ilişkisinin bulunduğunu itiraf ederek cinayeti planlayarak işlediklerini söylediği öğrenildi. Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Tuna ise ifadesinde arkadaşı Ökkeş Şimşek’i konuşmak için 9 Şubat’ta evinden aldığını ve piknik alanına götürüp ensesine tek el ateş ederek öldürüp kaçtığını söyledi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN TAZİYEYE KATILMIŞ

Tuna, cinayeti işlediği tabancayı ise Nurdağı İlçesi’nde dereye atıp olaydan sonra dikkat çekmemek için Ökkeş Şimşek'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduğunu da anlattı. Yasak ilişki yaşayan Tuna ve Şimşek'in ifadelerinin ardından ekipler, olayda kullanılan tabancayı Nurdağı’nda buldu. Güvenlik güçleri gözaltındaki Tuna ve Şimşek'e cinayet öncesi ve sonrası yardım ettiği öne sürülen Orhan A. ile Ali A.’yı da gözaltına aldı.

Sorgulaması tamamlanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri arasında zırhlı araçlarla ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan zırhlı araçlarla İslahiye Adliyesi’ne sevk edildi.

3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI