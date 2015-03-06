Üç aydır aranan kadının cesedi bulundu

KARŞIYAKA

ilçesinde yaşayan ve uzun süre önce eşinden boşanan Gülşen Süzen (45), 11 Aralık'ta kayboldu. Süzen'in ailesi durumu polise bildirerek, kayıp ihbarında bulundu. Ailesi, 3 çocuk annesi Gülşen Süzen'i bir taraftan da kendi çabaları ile aramaya başladı. Öte yandan 9 Şubat günü, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na avukatı ile gelen Abbas K. (45), Gülşen Süzen'i iş yerinden alarak otomobille Bayraklı'da bir okulun bahçesine gittiklerini, otomobil içerisinde tartışırken Gülşen Süzen'i elleriyle boğarak öldürdüğünü ve otomobille Menemen'in Seyrek mahallesi Kaklıç mevkisinde bir dereye attığını söyleyerek suçunu itiraf etti. Şoför olan Abbas K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı haberi alan Gülşen Süzen'in 3 çocuğu, kardeşi Gülcan Açıkalın, teyzesi Semra Bayrakdar ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri, katil zanlısı Abbas K.'nın cesedi bıraktığı Seyrek mahallesi Kalkıç mevkisindeki dere yatağında arama yaptı. Ancak cesede ulaşamadı. Yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen Gülşen Süzen'in cesedinin bulunamaması, acılı aileyi ikinci defa yaraladı. Cesedin bulunmasını bekleyen aile, iddiaya göre polis ekiplerinin hava şartları nedeniyle bölgedeki arama çalışmalarına ara vermesi nedeniyle, kendi imkanlarıyla arama yaptı. Süzen ailesi her gün kendi çabaları ile dere boyunca yağmur çamur demeden arama çalışması yaptı ancak cesede ulaşılamadı.

TORBA İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

Bugün polis, detaylı arama yapmak için zanlı Abbas K.'nın, cesedi attığını söylediği Seyrek mahallesi Kaklıç mevkisindeki derede iş makinası ile arama başlattı. Yaklaşık iki saatlik çalışmada Gülşen Süzen'in cesedi, bir torbanın içerisinde bulundu. Polis ekipleri, aileyi arayarak cesedi bulduklarını iletti. Gülşen Süzen'in ölümüyle büyük üzüntü yaşayan cesedin uzun süre bulunmaması ile acıları katlanan aile, cesedin bulunması ile hemen bölgeye koştu. Gözyaşları içerisinde uzaktan ablasının cesedine bakan Gülcan Bayrakdar, ''Menemen polisine dün gittik başvurduk, bugün arama çalışmaları başlattılar. Kepçelerle dereye girmişler arama yaparken çuvalın içerisinde ablamın cesedi çıkmış. Çok şükür bulundu mezarına girecek. Ölmesi bizi üzüyor ama kurtuldu mezarına girecek diye seviniyoruz bir yandan'' dedi.

DETAYLI ARAMA YAPILMADI

Acılı baba Mehmet süzen ise, bu cinayetin tek başına işlenmediğini belirterek şöyle konuştu: "Bu zanlının arkasında başka kişilerde var. Onların bulunmasını istiyoruz. Ceset bulunana kadar biz arama yaparken polisin jandarmanın arama yapması için kavga ettik. Daha önce burada bir arama yapıldı polis tarafından basit bir arama yapmışlar. Üç aydır ceset bulunamaz mı? Biz baştan beri detaylı arama istedik bulunması için. Sonunda yaptırdık hemen ceset bulundu.''