Twitter’la polisten kaçış

BURSA'DA 800 polisin katılımıyla 6 saat süren ‘Huzur 16’ adı verilen operasyonda 3 bin 846 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bazı kişiler, polisin yaptığı operasyonun yerlerini sosyal paylaşım sitesi ’Twitter’ üzerinden diğer vatandaşlara mesajlarla duyurdu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde eş zamanlı olarak saat 19.00 ile 01.00 arasında 800 polisin katıldığı operasyon düzenledi. Eğlence yerleri, park, bahçe, metruk binalar ve yol üzerinde araçlarda denetim yapan ekipler 3 bin 846 kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, bıçak, 14 fişek, metal cop, 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Trafikde yapılan 213 Alkol muayenesinden 25 kişiye alkollü araç kullanmak suçundan para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Kontrollerin mevkileri bazı kişiler tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden uyarıcı mesajlar verilerek duyuruldu.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 09:34