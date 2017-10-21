Tüyleri diken diken eden haber! Annesine kendisini öldürttü!

Sabah saatlerinde anne Hülya Görür 'ün oğlunun odasına girmek için kapı kolunu indirince tetik aşağı düştü ve tüfek ateş aldı. Emre Görür , başından aldığı tüfek saçmalarıyla olay yerinde can verdi.

HÜLYA İddiaya göre, 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, bunalıma girerek intihar etmek istedi. Feci bir intihar planı yapan genç, pompalı tüfeğin tetiğini misina ile odasının kapı koluna bağlayarak tüfeğin namlusunu başına dayadı.

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