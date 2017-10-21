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Tüyleri diken diken eden haber! Annesine kendisini öldürttü!

Adana'da 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen genç, pompalı tüfeğin tetiğini misinayla kapı koluna bağlayıp tüfeğin namlusunu başına dayadı, annesi kapıyı açınca öldü

Tüyleri diken diken eden haber! Annesine kendisini öldürttü!

Adana'da 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen genç, pompalı tüfeğin tetiğini misinayla kapı koluna bağlayıp tüfeğin namlusunu başına dayadı, annesi kapıyı açınca öldü

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:22
Tüyleri diken diken eden haber! Annesine kendisini öldürttü!
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HÜLYA İddiaya göre, 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, bunalıma girerek intihar etmek istedi. Feci bir intihar planı yapan genç, pompalı tüfeğin tetiğini misina ile odasının kapı koluna bağlayarak tüfeğin namlusunu başına dayadı.

Sabah saatlerinde anne Hülya Görür'ün oğlunun odasına girmek için kapı kolunu indirince tetik aşağı düştü ve tüfek ateş aldı. Emre Görür, başından aldığı tüfek saçmalarıyla olay yerinde can verdi.

Gencin annesi ve babası sinir krizi geçirdi.

Emre Görür'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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AdanaHülya GörürEmre Görür
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