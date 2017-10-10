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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Tuvalet sırası için tartıştığı ev arkadaşının boğazını kesti

Başakşehir'de yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti

Tuvalet sırası için tartıştığı ev arkadaşının boğazını kesti

Başakşehir'de yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti

10 Ekim 2017 Salı 15:32
Tuvalet sırası için tartıştığı ev arkadaşının boğazını kesti
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BAŞAKŞEHİR'DE yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi öldü.

TUVALET SIRASI YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre,  Ziya Gökalp Mahallesi Akyol Sokağı'ndaki 5 katlı binanın üst katındaki dairede kalan Afgan uyruklu 9 kişi, sabah saatlerinde tuvalet sırası dolayısıyla tartışmaya başladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADILAR

Kavgaya dönüşen tartışmada, boğazından bıçaklanan bir Afgan, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polisin evdeki incelemelerinin ardından ceset  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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Son Güncelleme: 10.10.2017 15:34
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirTuvalet KavgasıBıçaklama
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