Tutuklandığını öğrenince adliyenin 3. katından atladı

BATMAN'DA akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
ELLERİ KELEPÇELİYDİ
M.A. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu haberi alan 35 yaşındaki adam elleri kelepçeli biçimde mahkemenin 3. katından seton zemine atladı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Vücudundaki birçok kemiği kırılan şahıs hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Beton zemine çakılan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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