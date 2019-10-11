Tutuklama kararı verilen sanık ortalığı birbirine kattı! Alanya Adliyesi’nin önü karıştı
Alanya’da bugün duruşması görülen bir davada tutuksuz yargılanan sanık, hakkında verile tutuklama kararının ardından ortalığı birbirine kattı
ASAYİŞ 11.10.2019, 16:02
EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya Adliyesi önünde meydana geldi. Tutuksuz yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen sanık cezaevine sevk edildiği sırada kaçmaya teşebbüs etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olayda, güvenlik güçleri kaçan sanığı durdurmak için havaya ateş açtı. Yakalanan şüpheli, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.
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