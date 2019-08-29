Türkiye'de ölen Ukraynalı mafya babası Alanya'ya getirildi! Cebinden 9 TL para çıktı

Mehmet AL-ÖZELHABER

Ukraynadan Alanya'ya gelen eski mafya Babası olan Juri Gulzarayan bir süre Alanya'da oturduktan sonra Böbrek yetmezliğinden Alanya'da özel hastanede bir süre tedavi gören Gulzarayan İskenderun ilinde yaşamaya başladı. İskenderun'da rahatsızlanarak yaşamını kaybeden Juri'nin üstünde 9 TL para çıktı. İskenderunda kimsesi olmayan Juri'nin cep telefonunda Alanya'da yabancıların iş takibini yapan Altay Bunat'ın cep telefonun numarasını bulan bir kişi Altay Bunat'ı arayarak ölen kişiyi tanığıp tanamadığı sordu. Bunat tanıdığını söyleyerek. İskenderun'a gitti.Juri Gulzarayan'ın cenazesini Alanya Belediyesine ait cenaze aracıyla Alanya'ya getirildi.

PAPAZ: 'ÖLÜMÜ TÜRKİYE'DE SEÇTİ'

Ukraynalı Juri'nin cenazesine Ortodoks Kilisesinden papaz yağtığı konuşmasında' Ölümün ardın Ukranyadan Türkiye Serüven Türkiyenin sevmenin tarihcesi ölümle bitti. Juri'nin İstanbul Alanya derken İskenderunda sonsuz gözlerini yumdu. ona hizmet ederdi. Ölümü Türkiye'de seçti. Alanya'ya gömün beni dedi. Arkadaşı ölümünü duyar duymaz işini bırakarak İskenderuna gidip ölüsünü alıp çok sevdiği Alanya yabancılar mezarlığında toprağa verildi.

BUNAT'JURİ'Yİ TANIRIM BEN İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Altay Bunat ben Türk vatandaşı olarak Juri Gulzarayan'ı çok iyi tanırım kendisi Böbreklerinden rahatsızdı bir süre Alanya'da bir özel hastanede tedavi gördükten sonra İskenderun'a gitti.Juri bir süre İskenderun'da yaşarken önceki gün bir kişi beni aradı. Jurinin öldüğünü söyledi.vede parası olmadığını söylediler cebinden 9 TL para çıkmış bende İskenderuna giderek Jurinin cenazesini alarak Alanya'ya getirerek Juri' Hiristiyan olduğu için bende Ortodoks Kilisesinden papaz çağırarak Cikcillideki yabancılar mezarlığına toprağa verdik dedi.

Alanyalı iş adamı