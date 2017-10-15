Türkiye'yi yasa boğan vahşet için istenen ceza belli oldu

İDDİANAMEYE göre, Suriyeli Halid Al Rahmun ile Birol Karacal ve Cemal Bay, tavuk üretimi yapan bir fabrikada iş arkadaşıydı. Karacal, Al Rahmun’un kapı komşusuydu. Üçlü iş yerinde zaman zaman tartışıyor, Bay, Al Rahmun’a, “Gel kavga edelim” diyordu. Ancak o güne kadar kavga yaşanmamıştı. Türkiyeyi yasa boğan vahşet için istenen ceza belli oldu

Geçen 5 Temmuz’da sabah 06.00’da çalıştıkları sırada Karacal, Bay’a, “Halid buradayken, gidip karısına tecavüz edelim” dedi. Bay da kabul etti. Plan doğrultusunda 6 Temmuz’da sabah saat 03.00’te Al Rahmun ve Karacal vardiyaya geldi. Al Rahmun’un işe başladığını gören Karacal, fabrikanın kapısının önünde bekleyen Bay ile buluştu.

KORİDORDAN BALKONA GEÇİP EVE GİRDİ

İkili daha sonra Al Rahmun’un evine geldi. Karacal, koridordan balkona geçerek, Al Rahmun’un evine girdi ve Bay’ı kapıdan içeriye aldı. Ve iki cani, Emani Al Rahmun’un uyuduğu odaya girdi. Karacal, yer yatağında uyuyan Al Rahmun’a saldırdı ve çığlık atan hamile kadının ensesine yumruk attı. Karacal’ın ardından Bay da yumrukla kadını bayılttı. Bu arada, annesinin yanında uyuyan 11 aylık Halef uyanıp ağladı. Bay, eliyle ağzını ve burnunu kapatırken, Karacal da bebeğin ensesine yumruk attı. Daha sonra Bay’a bez vererek, “Boğ onu” dedi. Bay da bez ile bebeği öldürdü.