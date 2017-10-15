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Türkiye'yi yasa boğan vahşet için istenen ceza belli oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, dokuz aylık hamile olan Suriyeli Emani Al Rahmun'a tecavüz edip, 11 aylık oğlu Halef Al Rahmun ile birlikte öldüren Birol Karacal ve Cemal Bay’a ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45’er yıla kadar hapis cezası istendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Türkiye'yi yasa boğan korkunç olayla ilgili yeni bilgilere de yer verildi. Canilerden Karacal'ın ifadesinde, “Kadının karnının şiş ve hamile olduğunu biliyordum” dediği ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan vahşet için istenen ceza belli oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, dokuz aylık hamile olan Suriyeli Emani Al Rahmun'a tecavüz edip, 11 aylık oğlu Halef Al Rahmun ile birlikte öldüren Birol Karacal ve Cemal Bay’a ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45’er yıla kadar hapis cezası istendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Türkiye'yi yasa boğan korkunç olayla ilgili yeni bilgilere de yer verildi. Canilerden Karacal'ın ifadesinde, “Kadının karnının şiş ve hamile olduğunu biliyordum” dediği ortaya çıktı

15 Ekim 2017 Pazar 15:40
Türkiye'yi yasa boğan vahşet için istenen ceza belli oldu
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İDDİANAMEYE göre, Suriyeli Halid Al Rahmun ile Birol Karacal ve Cemal Bay, tavuk üretimi yapan bir fabrikada iş arkadaşıydı. Karacal, Al Rahmun’un kapı komşusuydu. Üçlü iş yerinde zaman zaman tartışıyor, Bay, Al Rahmun’a, “Gel kavga edelim” diyordu. Ancak o güne kadar kavga yaşanmamıştı. Türkiyeyi yasa boğan vahşet için istenen ceza belli oldu
Geçen 5 Temmuz’da sabah 06.00’da çalıştıkları sırada Karacal, Bay’a, “Halid buradayken, gidip karısına tecavüz edelim” dedi. Bay da kabul etti. Plan doğrultusunda 6 Temmuz’da sabah saat 03.00’te Al Rahmun ve Karacal vardiyaya geldi. Al Rahmun’un işe başladığını gören Karacal, fabrikanın kapısının önünde bekleyen Bay ile buluştu.

KORİDORDAN BALKONA GEÇİP EVE GİRDİ

İkili daha sonra Al Rahmun’un evine geldi. Karacal, koridordan balkona geçerek, Al Rahmun’un evine girdi ve Bay’ı kapıdan içeriye aldı. Ve iki cani, Emani Al Rahmun’un uyuduğu odaya girdi. Karacal, yer yatağında uyuyan Al Rahmun’a saldırdı ve çığlık atan hamile kadının ensesine yumruk attı. Karacal’ın ardından Bay da yumrukla kadını bayılttı. Bu arada, annesinin yanında uyuyan 11 aylık Halef uyanıp ağladı. Bay, eliyle ağzını ve burnunu kapatırken, Karacal da bebeğin ensesine yumruk attı. Daha sonra Bay’a bez vererek, “Boğ onu” dedi. Bay da bez ile bebeği öldürdü.

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SakaryaSuriyeliTecavüz9 AYLIK HAMİLE KADINA TECAVÜZ
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