Türkiye genelinde aranan 10 kişi yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Isparta kent merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Görevliler il merkezinde 7, Aksu ilçesinde 4 ve Uluborlu ilçesinde 6 farklı adreste olmak üzere toplam 17 adrese, eş zamanlı olarak 07.00 - 08.00 saatleri arasında baskın düzenledi. Baskınlarda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 10 şahıs yakalandı