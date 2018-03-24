Türkiye genelinde aranan 10 kişi yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Isparta kent merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Görevliler il merkezinde 7, Aksu ilçesinde 4 ve Uluborlu ilçesinde 6 farklı adreste olmak üzere toplam 17 adrese, eş zamanlı olarak 07.00 - 08.00 saatleri arasında baskın düzenledi. Baskınlarda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 10 şahıs yakalandı
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