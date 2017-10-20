Türkiye'de ilk kez "zombi hapı" kullanan bir kişi görüntülendi!

MERSİN Sanayi Sitesi'nde bir gencin, insanları adeta zombiye çeviren 'flakka' isimli sentetik uyuşturucunun etkisine maruz kaldığı bir amatör kamera tarafından ilk kez görüntülendi. Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
KELEPÇE TAKILARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Akşam'ın haberine göre, Flakka isimli uyuştucu kullanan gencin, nasıl bir tepki vereceğini bilmeyen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yerde acılar içinde kıvranan gence polis ekipleri tarafından kendine ve çevredekilere zarar vermemesi için kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE'YE GELEN KARGODA YAKALANMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne gelen gelen bir postayla İstanbul'da ilk kez yakalanmıştı
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