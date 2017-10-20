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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Türkiye'de ilk kez "zombi hapı" kullanan bir kişi görüntülendi!

Dünyada hızla yayılan, bağımlıyı adeta zombiye çeviren 'flakka' isimli sentetik uyuşturucu, Türkiye'de ilk kez Mersin'de görüntülendi. Videodaki kişinin, acı içinde kıvrandığı görülüyor

Türkiye'de ilk kez "zombi hapı" kullanan bir kişi görüntülendi!

Dünyada hızla yayılan, bağımlıyı adeta zombiye çeviren 'flakka' isimli sentetik uyuşturucu, Türkiye'de ilk kez Mersin'de görüntülendi. Videodaki kişinin, acı içinde kıvrandığı görülüyor

20 Ekim 2017 Cuma 11:43
Türkiye'de ilk kez "zombi hapı" kullanan bir kişi görüntülendi!
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MERSİN Sanayi Sitesi'nde bir gencin, insanları adeta zombiye çeviren 'flakka' isimli sentetik uyuşturucunun etkisine maruz kaldığı bir amatör kamera tarafından ilk kez görüntülendi. Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

KELEPÇE TAKILARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam'ın haberine göre, Flakka isimli uyuştucu kullanan gencin, nasıl bir tepki vereceğini bilmeyen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yerde acılar içinde kıvranan gence polis ekipleri tarafından kendine ve çevredekilere zarar vermemesi için kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE'YE GELEN KARGODA YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne gelen gelen bir postayla  İstanbul'da ilk kez yakalanmıştı

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