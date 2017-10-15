Türkiye'de ilk kez yakalandı! Kullanan insanları yamyama dönüştürüyor

İSPANYA'NIN Barcelona kentinden Türkiye'ye gönderilen bir kargoyu takibe alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da alıcısı Bulut O. görünen kargoyu inceledi. Narkotik köpekleri kargoya tepki verdi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre işyerinde tuzak kuran ekipler, kargoyu almaya gelen özel bir TV kanalında spiker olan Serkan O.'yu gözaltına aldı.

"YAKINIM GÖNDERDİ"

Kargo açılarak madde test cihazıyla kontrol edildi ancak Türkiye'de daha önce bilinmeyen bir uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Laboratuvarda yapılan analizde, maddenin 'flakka' olarak bilinen, 'Alpha PVP Hydrochloride' olduğu saptandı.

ABD ve Brezilya başta olmak üzere tüm dünyada yayılmaya başlayan, kullananları adeta yamyama çevirip saldırganlaştıran uyuşturucunun, ilk kez Türkiye'de yakalandığı belirtildi. Özel bir kanalda haber spikerliği yapan Serkan O., "Barcelona'dan bir yakınım kargoyu gönderdi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan O.'nun söz konusu uyuşturucuyla ilgili haberler sunduğu da öğrenildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

İspanya'nın Barcelona kentinden Türkiye'ye gönderilen bir kargoyu takibe alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da alıcısı Bulut O. görünen kargoyu inceledi. Narkotik köpekleri kargoya tepki verdi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre işyerinde tuzak kuran ekipler, kargoyu almaya gelen özel bir TV kanalında spiker olan Serkan O.'yu gözaltına aldı.

ABD ve Brezilya başta olmak üzere tüm dünyada yayılmaya başlayan, kullananları adeta yamyama çevirip saldırganlaştıran uyuşturucunun, ilk kez Türkiye'de yakalandığı belirtildi. Özel bir kanalda haber spikerliği yapan Serkan O., "Barcelona'dan bir yakınım kargoyu gönderdi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan O.'nun söz konusu uyuşturucuyla ilgili haberler sunduğu da öğrenildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

ÖLÜMCÜL TEHLİKE

Rusya menşeili olan sentetik uyuşturucunun ilk olarak ABD'de ortaya çıktığını söyleyen yetkililer, toz ve hap şeklinde kullanılan uyuşturucuyla ilgili uyarıda bulundu. Uyuşturucu kullananların görüntüsünün korku yarattığı ve ölümcül etkisi olduğunu belirten yetkililer, "Maddeyi kullananlar, tanımadıkları kişilere saldırıyor, üstlerini başlarını parçalıyor. Halüsinasyona yol açan madde, kalp krizine neden oluyor" dedi. ABD'de bu uyuşturucuyu kullanan bir kişinin arkadaşının yüzünü yediği de medyada yer aldı.