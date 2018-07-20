Turizmci evinde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan turizmci evinde ölü bulundu. 

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Turizmci evinde ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, öğle saatlerinde Şefik Özdemir'in (62), otele gelmemesinden şüphelenen personel, Özdemir'in Ilıca Mahallesi Sahil Caddesi’nde bulunan Sidekum Çarşısının üst katındaki ailesine ait daireye gitti. Eve giren otel personeli, Özdemir'in cansız bedenini buldu. 2 çocuk babası Şefik Özdemir’in tansiyon, şeker, kolestrol ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklarının bulunduğu, öldüğü sırada elinde nefes açıcı sprey bulunduğu bildirildi. Özdemir’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Özdemir’in yarın ikindi namazının ardından Kavaklı Mezarlığında defnedileceği bildirildi.  

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 18:13
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