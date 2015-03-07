Turistik hamamda 2 turist kıza taciz

07 Mart 2015 Cumartesi 11:45
İDDİAYA göre, olay 2 gün önce Karaköy, Tersane Caddesi'ndeki bir hamamda yaşandı. Fransız öğrenciler kapıda hamamın karma olduğu söylenince, erkek arkadaşları ile içeriye girdiler. Ancak daha sonra kadınlar, erkek arkadaşlarından ayrılıp, başka bir bölüme alındı. Turistlerin iddiasına göre, burada dört erkek masaj yapmak bahanesiyle kendilerini iç çamaşırlarına kadar soydu. Kadınlar, sinirlenmelerine rağmen, daha önce hamam deneyimi yaşamadıkları için, başlarına gelenlere bir anlam veremedi. Olayı daha sonra Türk arkadaşlarına anlatan ve Türk hamamı ile ilgili internetteki blogları okuyan kadınlar, taciz edildiklerini anladı.
HAMAMIN ÖNÜNDE PROTESTO VE BASIN AÇIKLAMASI
2 Fransız kız olayı sosyal medya üzerinden duyurdu. Bunun üzerine, turistler ve İstanbul'da yaşayan yabancılardan oluşan 20 kişilik grup saat 17.00'de basın açıklaması yapmak üzere hamamın önünde toplandı. Sosyal medyadan olayı duyan Erasmuslular hamamın önünde toplandı. İşletmecinin polislerle birlikte içeriye aldığı 2 kadın, kendilerini taciz ettiklerini iddia ettikleri 4 erkeği teşhis ettiler. Kadınlar, polise şikayetçi oldular. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri de 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Hamamın önünde toplanan gruptan biri, duvara “Burada taciz var" diye yazdı. Bina önüne çıkan işletmeci ile grup arasında tartışma yaşandı. Sinirlenen işletmeci, “Ben 78 yaşındayım. 50 senedir buradayım. Böyle bir şey olmadı. Olmaz da" dedi. Tepki gösteren bir kadın ise, “Taciz eden kişi size anlatacak mı? Güzel güzel saklanarak, örtüşerek yapıyor. Size gelecek, ben bu kadınları taciz ediyorum mu diyecek?" diye cevap verdi. Protesto için gelen kadınlar tepkilerini hamamın duvarına yazı yazarak dile getirdi.
"TACİZCİ 4 ADAMI TEŞHİS ETTİK"
Grup adına hamamın önünde açıklama yapan Fulya Dağlı da, “Taciz eden 4 kişiyi tespit ettik. Yüz yüze tespit ettik. İki gün önce iki turist kadının burada taciz edilmesi üzerine biz buraya geldik. İki gün önce burada yaşananlar ne münferit bir olaydır ne de bir kazadır. Sistematik bir şekilde yabancı kadınlara, Erasmuslu kadınlara uygulanan tacizin, tecavüzün, şiddetin bir parçasıdır. Bizler kadınlar olarak her zaman onların yanında olacağız. Kadın dayanışmasını yükselteceğiz ve bunun gibi peşlerini bırakmayacağız" dedi.Bu arada, cinsel taciz suçlaması ile polis merkezine götürülen 4 şüphelinin, “Bu insanları daha önce görmedik. Bizim müşterimiz değiller" dedikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 10:57