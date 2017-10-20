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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: 23 yaralı

Tur otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: 23 yaralı

Tur otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

20 Ekim 2017 Cuma 09:17
Tur otobüsü ile TIR çarpıştı: 23 yaralı
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AFYONKARAHİSAR'IN Sultandağı İlçesi yakınlarında tur otobüsü ile TIR'ın çarptığı kazada, 23 kişi yaralandı. Saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...

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Tur Otobüsü Ile TIR çarpıştı
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