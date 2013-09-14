TUR otobüsü devrildi: 12 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Rus turistleri taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu biri Türk, 11 Rus yaralandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Antalya'dan Marmaris'e gelen ve 40 Rus turisti taşıyan Ayhan Bulut idaresindeki 48 M 8600 plakalı otobüs, Köyceğiz Döğüşbelen mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol tarafındaki şarampole yuvarlanan otobüs yan yatarak durabildi. Kazada, Vera Sikorskova, (53), Piwal Sikorsky (53), Ludmilla Safanova (52), İlya Kalinin (27), Ekaterina Eframova (27), Maria Chernova (27), Ludmyla Michenko (59), Colina Dobrowosky (6) ile kimliği belirlemeyen 3 Rus turist ile Türk rehber Bedi Dalgıç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muğla'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Rus turistleri taşıyan tur otobüsünün Antalya'dan Marmaris'e geldiği ve Marmaris'ten Ortaca'nın İztuzu Sahili'nde tekne turuna katılacakları öğrenildi. Kaza sonrası kazayı yara almadan atlatan Rus turistler Gökova Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nden başka bir otobüs ile gidecekleri yere taşındı.