Tur midibüsü şoförlerinden Rus rehbere dayak

OLAY yaklaşık 2 hafta önce Antalya Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir tur firmasına ait midibüs içerisinde iki şoför ve Rus rehber arasında turistleri havalimanına bıraktıktan hemen sonra tartışma çıktı. Tur midibüsü içinde başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda yerini kavgaya bıraktı. İki şoför aralarına aldıkları Rus rehbere küfürler yağdırarak tekme ve yumruklarla dakikalarca dövdü. Firma yetkilileri ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtulan Rus rehberin yüzü kanlar içerisinde kalırken, görüntüleri çeken Rus turist de hayatının şokunu yaşadı. Olay sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan iki şoförün görevine taşımacılık şirketi tarafından son verildi.

Olay anı rehber olduğu tahmin edilen bir Rus kadın turist tarafından saniye saniye kaydedildi.