Tur kazasının şoförü tutuklandı

ANTALYA Havalimanı'ndan cumartesi günü aldığı Alman turistleri Alanya'daki çeşitli otellere götüren Ömer A.'nın kullandığı 02 DB 595 plakalı tur minibüsü, Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak refüjdeki palmiye ağacının üzerine devrildi. Kazada Alman turistler Heike Mendler, Frank Fauth ve Heike Fauth olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan 11 turist de yaralandı.

ŞOFÖR: ARKA SAĞ TEKER PATLADI

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Ömer A. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Ömer A., minibüste herhangi bir eksiğin olmadığını, kontrollerin düzenli yapıldığını, yolda hızlı gitmediğini, minibüsün arka sağ lastiği patladığı için kaza yaptığını öne sürdü.

TURİSTLER BİR KAZA DAHA ATLATTIKLARINI SÖYLEDİ

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve görgü şahitlerinin ifadelerine göre, şüphelinin kaza sırasında çok hızlı olduğu ve yolda fren izine rastlanmadığı belirtildi. Jandarma, kazada yaralanan Alman turistlerden durumları iyi olanların ifadelerini aldı. Turistlerden 2'si minibüs şoförünün çok hızlı araç kullandığını, Antalya Havalimanı'ndan çıktıktan bir süre sonra bir kaza tehlikesi daha atlattıklarını iddia etti. Alkol testine tabi tutulan Ömer A’da alkol tespit edilemediği belirtildi.

ALANYA CEZAEVİNE KONULDU

Gece geç saate kadar süren savcılık sorgusunun ardından Ömer A., 'Birden fazla insanı taksirle öldürme' ve 'Birden fazla insanın yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ömer A. tutuklanarak, Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

TURİSTLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan turistlerden 2'sinin Side Anadolu Hastanesi'nde, 3'ünün Bilgi Hastanesi, 3'ünün Yaşam Hastanesi ve 3'ünün de Eslem Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Side Anadolu Hastanesi'nde tedavi gören turistlerden birinin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

AYNI ARAÇLA 17 KEZ DENETLENMİŞ

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise minibüs şoförünün havanın yağışlı olması nedeniyle ıslak zeminde aracın hızını, yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve refüje savrulup ağaca çarptığı belirtildi. Açıklamada, kazaya karışan ve adı belirtilmeyen bir turizm şirketine ait ticari aracın trafik ekiplerince 2016 yılı içerisinde 13 kez, 2017 yılında ise 22 kez denetime tabi tutulduğu kaydedilirken "Sürücü, kaza yaptığı araçla 2017 yılı içerisinde 17 kez denetlenmiş ve bu denetimler sonucunda şahsa 2016-2017 yıllarında 4 kez 51/2-a 'Yasal hız limitlerini yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşmak' maddesinden cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 2005- 2017 yılları arasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerini toplam 25 kez ihlal ettiği tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanmıştır" denildi.

