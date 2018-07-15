Tüp kamyonu Cikcilli Seyir Terası'ndan şarampole yuvarlandı!

ALANYA'DA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, Cikcilli Seyir Terası'ndan şarampole yuvarlandı. Alınan bilgiye göre kaza, Cikcilli Mahallesi Seyir Terası yolu üzerinde meydana geldi. 07 NCP 33 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampolden uçan ve taklalar atan kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkartıldı. Uzun süren çalışmalar sonrası şarampolden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların Alanya nüfusuna kayıtlı 48 yaşındaki Zeki Uslu ile Çorum nüfusuna kayıtlı 54 yaşındaki Hüseyin İpek olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 12:22