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Tünelde şüpheli araç alarmı! Polis silahını ateşledi: 1 ölü

Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası girişinde polisi 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç kaçtı. Polis ekiplerinin araca ateş açması sonucu araçtaki 1 kişi öldü 1 yaralandı

Tünelde şüpheli araç alarmı! Polis silahını ateşledi: 1 ölü

Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası girişinde polisi 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç kaçtı. Polis ekiplerinin araca ateş açması sonucu araçtaki 1 kişi öldü 1 yaralandı

14 Ocak 2018 Pazar 14:53
Tünelde şüpheli araç alarmı! Polis silahını ateşledi: 1 ölü
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AVRASYA Tüneli Avrupa yakası girişinde polis kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araca polis önce havaya ateş açtı, araç durmayınca aracın tekerleklerine ateş açtı. Araç içerisinde bulunan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Olay, gece saat 00.35 sıralarında Yenikapı'da Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında meydana geldi. Kontrol esnasında 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Aracı durdurmak için polis önce havaya uyarı ateşi açtı, araç durmayınca aracın tekerlerine ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunana 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAVAYA UYARI ATEŞE AÇTILAR

Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde polis kontrol noktasında meydana gelen olayda Polis'in 'Dur' ihtarına uymayan araca önce uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Araç durmayınca polis ekipleri aracın tekerleklerine doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaklaşık 50 metre sonra araç durdu. Araç sürücüsü olduğu öğrenilen V. T., ve araç içerisinde bulunan M.Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan Ambulans ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Samatya Devlet hastanesine kaldırıldı. V.T., hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan E.T ve O.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SÜRÜCÜNÜN 7 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Araç sürücüsü olduğu iddia edilen V.T.'nin 53 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 7 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Ambulans ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan V.T ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

Olay sonrası Avrasya Tüneli tedbir amaçlı araç trafiğine kapatılırken, olay yeri incelemelerinin çalışması sonrası Avrasya Tüneli saat 03: 00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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