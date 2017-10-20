Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109020
ALTIN
151.231
DOLAR
3.6619
STERLİN
4.8266
EURO
4.3280
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar
Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar
Günde 1 saat spor ölümcül olabiliyor!
Günde 1 saat spor ölümcül...
banner468

Tüm aileyi gözyaşlarına boğan dolandırıcı gelin, yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da düğün öncesi kız almaya gittikleri evi boş bulan ve dolandırıldıklarını anlayınca gözyaşlarına boğulan aileye sevindirici haber geldi. Sahte gelin polis ekiplerince yakalandı

Tüm aileyi gözyaşlarına boğan dolandırıcı gelin, yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da düğün öncesi kız almaya gittikleri evi boş bulan ve dolandırıldıklarını anlayınca gözyaşlarına boğulan aileye sevindirici haber geldi. Sahte gelin polis ekiplerince yakalandı

20 Ekim 2017 Cuma 15:38
Tüm aileyi gözyaşlarına boğan dolandırıcı gelin, yakayı ele verdi
banner404

AFYONKARAHİSAR'DA oturan 29 yaşındaki Tahsin Gökhasan ve ailesini evlilik vaadiyle 50 bin lira dolandıran sözde nişanlısı 'Nur Demir' takma ismini kullanan 20 yaşındaki İlknur Üçok,  Şanlıurfa'da polis tarafından yakalandı.

NİŞAN TAKTIKLARI EVİ BOMBOŞ BULMUŞLARDI

Afyonkarahisar'da mermerci Satılmış Gökhasan evlilik çağına gelen oğlunu evlendirmek için  Birecik ilçesinde oturan akrabaları Abdullah Atmaca aracılığıyla  Şanlıurfa'nın Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan  Halim Demir'in 20 yaşındaki takma isimli kızı 'Nur Demir'i 15 bin lira başlık parası karşılığında isteyerek oğlunu nişanlandı. 13 Ekim'de evlenmek için düğün hazırlığını yapan Gökhasan Ailesi, son hazırlıklarını tamamlaması üzerine kızın ailesini arayarak,  Şanlıurfa'ya gelip gelini alacaklarını söyledi. Ancak aile, baba Satılmış Gökhasan'a taziyelerinin olduğunu kendilerine bir hafta süre verilmesini istedi. Bir hafta sonra  Afyonkarahisar'dan  Şanlıurfa'ya gelen Gökhasan Ailesi nişan taktıkları evi bomboş görmeleri üzerine dolandırıldıklarını anlayınca gözyaşlarına boğuldu.

50 BİN TL DÜĞÜN MASRAFI YAPTILAR

Yaklaşık 50 bin lira nişan ve düğün hazırlıkları için masraf yapan Gökhasan Ailesi'nin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polisin takibi sonucu Tahsin Gökhasan ila nişanlanan başörtülü 'Nur Demir' ismini kullanan genç kızın İlknur Üçok olduğunu saptadı.

Ekipler tarafından adresi belirlenen Üçok,  Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçek ailesiyle yaşadığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

''NİŞANLIMI BEĞENMEDİM''

Polisteki ifadesinde, nişan töreninde 'annesi' ve 'babası' olarak tanıttığı kişileri tanımadığını, bir başkasının aracılığıyla bu olaya karıştığını söylediği öğrenilen Üçok, nişanda kendisine sadece yüzük takıldığı daha sonra çocuğu beğenmediği için evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti. Üçok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SÖZDE ANNE VE BABA HER YERDE ARANIYOR

Nişan töreninde başörtülü olduğu görülen İlknur Üçok'un başörtüsü takmadığı, nişan töreninde kendini 'muhafazakar bir ailenin kızı' olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

Gökhasan Ailesi'nin avukatı Sezai Canbek, nişan töreninde kendisini 'anne' ve 'baba' olarak tanıtan diğer 2 şüphelinin yakalanması için de polisin çalışmasının devam ettiğini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Umutla geldiler... Evi görünce yıkıldılar
Umutla geldiler... Evi görünce yıkıldılar
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaDOLANDIRICI GELİN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat’ta uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu
Manavgat’ta uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu
Alanya polisi turistlere harita dağıttı
Alanya polisi turistlere harita dağıttı
Manavgat'ta iki kız kardeşe motosiklet çarptı
Manavgat'ta iki kız kardeşe motosiklet çarptı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim