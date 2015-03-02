“Tuğba Özay beni darp etti” iddiası

ANTALYA’DA yaşayan bir buçuk aylık yeni evli Halil Kızılyer (28), 4 ay önce özel bir uçak firmasının Alanya-Antalya arası servis sürücüsü olarak çalışmaya başladı. Kızılyer, 27 Şubat Cuma günü havalimanında Alanya’ya gitmek için beklediği sırada manken ve oyuncu Tuğba Özay tarafından darp edilerek işten attırmakla tehdit edildiğini iddia etti. Tuğba Özay’ı tanımadığını ve valizlerini servis içine almak istediğini, ancak böyle bir durumunun yasak olduğunu söylemesinin ardından arbede çıktığını belirten servis sürücüsü Kızılyer, "Müşterilerimi normal bir şekilde karşıladım. İki kişiydiler. Nereye gideceklerini sordum. Manavgat’a gideceklerini söyleyince valizlerini bagaja yerleştirmek istedim. Bana tepki gösterip valizlerini bagaja değil de servisin içerisine koymak istedi. Ben de araç içerisinde bagaj taşımanın yasak olduğunu söyledim. Sırt çantası haricinde eşyaları bagaja almak zorunda olduğumu söyledim. Bunun üzerine bana ‘Sen kimsin, benimle böyle konuşamazsın’ dedi" ifadelerini kullandı.

"SENİN EKMEĞİNLE OYNAYACAĞIM" DEDİĞİ İDDİASI

Tuğba Özay’ı tanımadığını ve tepki göstermesi üzerine aracın yanından valizleri bırakarak ayrıldığını belirten Kızılyer, herkese uygulanan kuralları, kim olursa olsun uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi. Şirket yetkilileri tarafından verilen kurallar gereği belirli ebatlar dışında valizleri araç içerisine alamayacaklarını kaydeden Kızılyer, Tuğba Özay’ın kendisini "Senin ekmeğinle oynayacağım. Sen bu şirkette çalışamazsın" şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü.

KOLUNDA MORLUK VE BOĞAZINDA KIZARLIK

Valizleri aracın içine alınmamasına kızan Özay’ın kendisine hakaret edip darp ettiğini ifade eden Kızılyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Tuğba Özay olduğunu bilmiyordum. Normal prosedür neyse onu uygulamak istedim. Bana 'Senin ekmeğinle oynayacağım. Sen bu şirkette çalışamazsın' dedi. Karşımdaki bayan olunca üstelemedim, bir şey de söylemedim. Aracımın yanına geldim. Kolumu tutup boğazımdan sıktı. Dondum kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Eli boğazımdayken birinin kamerayla çektiğini gördüler. Sonra koşup yakaladılar orada bir arbede oldu. Elinden alıp görüntüleri sildiler. Kolumda iki gün geçmesine rağmen morluklar var. Boğazımdan kulak arkama kadar kızarıklık vardı" dedi.

"İŞSİZ KALMAKTAN KORKUYORUM"

İşten attırmakla tehdit edildiğini ve henüz yeni evlendiği için işsiz kalmaktan korktuğunu söyleyen Kızılyer, "Beni işten attırmakla tehdit etti. İyi ki bir şey yapmadım. Bayan olduğu için bir şey demedim. Olayın ardından darp raporu aldım ve şikayetçi oldum. İşsiz kalmaktan korkuyorum. Yeni evlendim. İşsiz kalırsam ev kiramı bile ödeyemem" diye konuştu. Kızılyer, avukatı aracılığıyla olayı mahkemeye taşıyarak şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

ÖZAY, İDDİALAR HAKKINDA KONUŞTU

İddialarla ilgili Tuğba Özay, servis sürücüsünü darp edip etmediğine ilişkin bir şey söylemezken, "Biz de kendisinden şikayetçi olduk, çok önemli bir konu değil" ifadelerini kullandı

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