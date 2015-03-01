Tüfek ile oynayan genç hayatını kaybetti

CİZRE'DE çalıştığı mermer dükkânında arkadaşları ile birlikte av tüfeği ile oynayan 17 yaşındaki Lokman Tutus, tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolu üzerinde bulunan mermer dükkanında çalışan 17 yaşındaki Lokman Tutus, iki arkadaşı ile birlikte kime ait olduğu belirlenemeyen bir av tüfeği ile oynamaya başladı. Tutus, tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.