Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

TÜBİTAK uzmanının evi havaya uçtu

Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın ellerinin koptuğu iddia edildi

TÜBİTAK uzmanının evi havaya uçtu

Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın ellerinin koptuğu iddia edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
TÜBİTAK uzmanının evi havaya uçtu
banner404

OLAY, Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7nci katında saat 20.00de meydana geldi. İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TUG'da Başuzman olarak görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı.

BİR ANDA PATLADI

Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi. Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi.

Patlamada Altuğ Özışık'ın ellerinin koptuğu ve gözü ile yüzünden yaralandığı iddia ediliriken baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı.

DURUMU AĞIR

Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Binada oturan İsmail Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sırasında evinde olduğunu belirterek, "Çocuğu, anne ve babası aşağıya indirmişti. Patlama sırasında korkmadım ama eşim korktu." diye konuştu. Arslan, ailenin çocuğunun kolların koptuğunu iddia etti. 

Aslıhan Çelme ise patlama sırasında çok korktuğunu dile getirerek, "Ev sallanınca yere düştüm. Sonra kalktım ve kapıyı açtım. Çocuğun babası kanlar içindeydi." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 27.07.2017 22:10
Anahtar Kelimeler:
TUGTÜBİTAKAntalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da tanıştığı adam hayatını kararttı
Alanya'da tanıştığı adam hayatını kararttı
9 ay önce evlendi, 3 aylık hamileyken kendini astı
9 ay önce evlendi, 3 aylık hamileyken kendini astı
Alanya’da karısını öldüren kişi de öldü
Alanya’da karısını öldüren kişi de öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim