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TSK mensubuna ByLock operasyonu: 43 şüpheli gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında, İstanbul'daki 24 ayrı adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. ByLock kullandıkları gerekçesiyle 43 TSK mensubu gözaltına alındı

TSK mensubuna ByLock operasyonu: 43 şüpheli gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında, İstanbul'daki 24 ayrı adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. ByLock kullandıkları gerekçesiyle 43 TSK mensubu gözaltına alındı

24 Eylül 2017 Pazar 11:42
TSK mensubuna ByLock operasyonu: 43 şüpheli gözaltında
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında, 24 ayrı adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından sabah saatlerinde FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 43 Türk Silahlı kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı.
BYLOCK'ÇU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulamadı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslernde arama da yapıldığı bildirildi. 24 ayrı noktada operasyon devam ediyor.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 11:51
Anahtar Kelimeler:
TSKBylockFetö
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