Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip Edebileceksiniz!
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı:...
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Doktordan hacamat uyarısı
Doktordan hacamat uyarısı

TSK açıkladı: Bir haftada 90 terörist...

Bugün açıklama yayımlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK açıkladı: Bir haftada 90 terörist...

Bugün açıklama yayımlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

31 Mart 2018 Cumartesi 23:44
TSK açıkladı: Bir haftada 90 terörist...
banner404

GENELKURMAY Başkanlığından, son bir haftada Diyarbakır,  Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 teröristin  etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, 24-30 Mart tarihlerinde  terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak  kullandığı Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen  operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 terörist etkisiz  hale getirildi.


Operasyonlarda 30 piyade tüfeği, 2 Dragunov (Kanas) keskin nişancı  tüfeği, 4 av tüfeği, 8 tabanca, bir lav tanksavar silahı, 4 roketatar olmak üzere  49 silah, bir top mermisi, bir Tow mühimmatı, 3 adet 120 mm'lik havan mühimmatı,  bir adet 81 mm'lik havan mühimmatı, bir adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 3 bin 819  adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 11 roketatar mühimmatı, 9 roketatar sevk  fişeği, 33 el bombası, 165 kilo amonyum nitrat, 5 kilo C-4 patlayıcı, 75 fünye,  61 muhtelif şarjör, 5 gaz maskesi, 2 el dürbünü, bir gece görüş dürbünü, bir  büyük telsiz, bir sırt telsizi, 13 el telsizi ve patlayıcı yapımında  kullanılacağı değerlendirilen 86 LPG tüpü ele geçirildi.

67 el yapımı patlayıcı imha edilirken teröristlerce kullanılan 32  silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 bin 572 kişi yakalandı

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve  kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 bin 572 kişi  yakalandı.

Operasyonlar neticesinde 18 kilo toz esrar, 5 kilo 300 gram kubar  esrar, 150 litre kaçak akaryakıt, 51 kilo 600 gram uyuşturucu, 11 bin 615 paket  kaçak sigara ve bir kaçak cep telefonu ele geçirildi.

PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesinde terör örgütünün serbest  hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından  desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus'ta  bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına  alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları  sürdürülürken PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya  doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam  ediliyor.

Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve  saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor.

Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İdlib bölgesi

İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Gerginliği  Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor. Bu kapsamda yeni gözlem noktalarının  açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bölgedeki görevlerini Astana  görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde  sürdürüyor.


3 bin 820 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin bölgesinde 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı",  Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle  mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı  kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı  çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait  barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında en modern harp  silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme  pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum  insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin şekilde kullanılıyor.

Öte yandan, harekatın başlangıcından itibaren harekat alanında bulunan  dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu  yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri  unsurlarının hedefleri arasında bulunmuyor.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla  yasaklanmış mühimmat kullanılmıyor. Bu tür mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri  envanterinde de bulunmuyor. Kara ateş destek vasıtaları da aynı esaslarla hareket  ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda  gerekli desteği sağlayarak, Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara  devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist  sayısı 3 bin 820 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 asker  şehit oldu, 229 asker yaralandı.

86 mayın ve 647 el yapımı patlayıcı imha edildi

TSK ve ÖSO tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan  Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Harekat kapsamında 95'i Afrin merkezde olmak üzere harekat alanının  tamamında toplam 86 mayın ve 647 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere  tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları  çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve  kararlılıkla sürdürüleceği bildirilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye  Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can  güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü  hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm  terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en  son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve  kararlılığındadır." ifadelerine yer verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Zeytin DalıTürk Silahlı Kuvvetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ şüphelisi çift sınırı geçerken yakalandı
FETÖ şüphelisi çift sınırı geçerken yakalandı
Öğrenciye cinsel istismarla suçlanan hademe hakim karşısında
Öğrenciye cinsel istismarla suçlanan hademe hakim karşısında
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim