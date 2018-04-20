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TSK açıkladı! Afrin'de ele geçirildi: Tam 19 bin adet...

Teröristlerin okulları bile eylemlerine alet ettiğini açıklayan TSK, "METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." ifadelerine yer verildi

TSK açıkladı! Afrin'de ele geçirildi: Tam 19 bin adet...

Teröristlerin okulları bile eylemlerine alet ettiğini açıklayan TSK, "METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." ifadelerine yer verildi

20 Nisan 2018 Cuma 21:49
TSK açıkladı! Afrin'de ele geçirildi: Tam 19 bin adet...
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TSK'DAN yapılan açıklamada, "Teröristler okulları bile eylemlerine alet ettiği anlaşıldı. METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." denildi.

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TSKAfrinMETİEyp
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