TSK açıkladı! Afrin'de ele geçirildi: Tam 19 bin adet...

TSK 'DAN yapılan açıklamada, "Teröristler okulları bile eylemlerine alet ettiği anlaşıldı. METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada EYP yapımında ve telsizlerde kullanılan 19.000 adet pil bulundu." denildi.

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