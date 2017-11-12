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Truva Atı'na tırmandı, ''Bana bir şey olmaz'' derken düşerek öldü

Çanakkale'de Truva Atı'nın üzerine çıkan vatandaş, tutunduğu ip kopunca yere çakılarak can verdi. Talihsiz vatandaşın son sözü ise ''Bana bir şey olmaz'' oldu

Truva Atı'na tırmandı, ''Bana bir şey olmaz'' derken düşerek öldü

Çanakkale'de Truva Atı'nın üzerine çıkan vatandaş, tutunduğu ip kopunca yere çakılarak can verdi. Talihsiz vatandaşın son sözü ise ''Bana bir şey olmaz'' oldu

12 Kasım 2017 Pazar 16:58
Truva Atı'na tırmandı, ''Bana bir şey olmaz'' derken düşerek öldü
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ÇANAKKALE'DE Truva Atı'nın üstüne çıkan şahıs, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON SÖZÜ ''BANA BİR ŞEY OLMAZ'' OLDU

Çanakkale'de, Mestan Güney (55) adlı şahıs,  Brad Pitt'in rol aldığı  Troy adlı filmde kullanıldıktan sonra Kordon boyunda sergilenen 12,6 metre yükseklikteki atın üzerine tırmandı. Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve "Bana bir şey olmaz" diyen Mestan Güney, 12.6 metre yüksekliğindeki atın üzerinden dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olayın ardından emniyet ekiplerinin ve 112 Acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

''İP KOPUNCA YERE ÇAKILDI''

Olayı anlatan görgü tanığı Hayrettin Etik, "Yukarıda bir şeyler konuşuyordu. Hatta buradaki arkadaşlar da itfaiye gelecek diye bağırıyorlardı.  İtfaiye gelecek derken, 'bana bir şey olmaz' diye bağırdı. 'Bana bir şey olmaz' deyince bu tarafa doğru geçti. İp koptu orada. İp kopunca yere çakıldı" dedi.

DAHA ÖNCE DE AYNI YERDE EYLEM YAPMIŞ

Mestan Güney, 2012 yılının Ocak ayında da  Çanakkale Valiliği'nden memleketine gitmek için yol parası istemiş, yardım alamayınca  Truva Atı'na çıkarak eylem yapmıştı.

2015 yılında ise Mestan Güney,  Truva Atı'nın üstüne yeniden çıkarak gösteri yapmaya çalışmıştı.

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