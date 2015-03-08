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Tren motosiklete çarptı: 2 ölü

Sivas'ta, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tren motosiklete çarptı: 2 ölü

Sivas'ta, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

08 Mart 2015 Pazar 09:30
Tren motosiklete çarptı: 2 ölü
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KAZA saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Malatya'dan Ankara'ya giden 4 Eylül Mavi Treni, Karşıyaka Mahallesi’ndeki Kızılırmak Köprüsü yakınlarında bulunan hemzemin geçitte, raylardan geçen 35 AU 9672 plakalı motosikletteki 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Kadir Dökmetaş (15) ve Samet Yılmaz, savruldu. Ağır yaralanan Dökmetaş ve Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, polis ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadir Dökmetaş'ın olay yerine gelen yakınları fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Olaydan sonra makinistler Servet Varol ve Abdullah Öniz gözaltına alındı. Yolcu treni yaklaşık bir saat olay yerinde bekledikten sonra olay yerine gelen diğer makinistler tarafından Ankara'ya hareket etti.
Bir süre tren geçişine kapatılan hemzemin geçit cenazelerin ve motosikletin kaldırılmasının ardından tren geçişine açıldı. Dökmetaş ve Yılmaz'ın motosikletteki arızayı tamir ettirdikten sonra Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evlerine gittikleri belirtildi.
Hemzemin geçidin Tarihi Kesik Köprü'deki tadilat nedeniyle yaklaşım bir yıldır araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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Son Güncelleme: 08.03.2015 08:31
Anahtar Kelimeler:
Hemzemin GeçitKazaSivas
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