Tramvayın altında kalan adam feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, Opera-71 Evler Tramvay Hattı’nda sefer yapan S.A. yönetimindeki tramvay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Bulvarı’ndaki hat üzerinde bulunan Hüsnü Çetin’e (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın altında sıkışan adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Henüz niçin hat üzerinde bulunduğu belirlenemeyen Çetin’in cesedi, Estram ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLAR FECİ GÖRÜNTÜYÜ İZLEDİ

Öte yandan, feci şekilde can veren adamın cesedinin sıkıştığı yerden çıkartılışını da meraklı kalabalık ve cadde üzerinde evleri bulunan vatandaşlar da saniye saniye izledi. Ayrıca 10 yaşlarındaki bir çocuk da, bu feci görüntüyü cadde üzerindeki evlerinin camından cep telefonuyla çekmenin mücadelesini verirken, 3-4 yaşlarındaki bir kız çoğunun da ailesiyle birlikte evlerinin camından olayı seyretmeye çalıştığı görüldü.

KADIN VATMANI 112 SAKİNLEŞTİRDİ

Tramvayın vatmanı S.A. ise olay sonrası şoka girdi. Gözyaşlarına boğulan kadın hemen 112 ambulansına götürüldü. S.A., burada 112 Acil Servis personelleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.



