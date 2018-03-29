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Tramvay sapığına 15 yıl hapis istendi

İstanbul’da Ahmet Faruk A. (17) tramvayda 39 yaşındaki Ramazan E.’nin cinsel tacizine uğradı. Gözaltına alınan zanlıya “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Tramvay sapığına 15 yıl hapis istendi

İstanbul’da Ahmet Faruk A. (17) tramvayda 39 yaşındaki Ramazan E.’nin cinsel tacizine uğradı. Gözaltına alınan zanlıya “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

29 Mart 2018 Perşembe 07:46
Tramvay sapığına 15 yıl hapis istendi
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SABAH Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, lise son sınıf öğrencisi Ahmet Faruk A., okula gitmek için sabah saatlerinde İstanbul'da Topkapı'dan tramvaya bindi. Şüpheli 39 yaşındaki Ramazan E. de mağdurdan kısa süre sonra aynı vagona bindi. Şüpheli yolculuk esnasında Ahmet Faruk A.'ya yaklaşarak cinsel tacizde bulundu. Mağdur genç önce sessiz kaldı, sonrasında şüpheliyi uyardı. Şüpheli tacizine devam etti.

Gencin tepki göstermesi üzerine görevlilerce olaya müdahale edildi. Emniyete teslim edilen şüpheli işlemlerin ardından savcılığa gönderildi. Savcılıkça sorgusu alınan Ramazan E., mağdura karşı bir eyleminin olmadığını, hatta tramvayda mağdura yaklaşmadığını, mağdurun aniden kendisine bağırmaya başladığını ve bunun üzerine görevlilerin geldiğini ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek

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