 Traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Manavgat'ta traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü yaralandı.

 Traktörün altında kalan sürücü yaralandı
banner404

KAZA; Manavgat Derebucak Yaylasından Yaylaalan istikametine seyir halindeki İ.Y.’nin kullandığı 07 LC 360 plakalı traktörün, İbradı-Manavgat yolu Tefekli mevkii Tefekli Çeşmesi önünde devrilmesi sonucunda meydana geldi. Römorkuyla birlikte ters dönen traktörün sürücüsü İ.Y. yaralanırken, traktörde bulunan yeğeni ise kazayı yaralanmadan atlattı. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibi tarafından traktörün altından çıkarılan İ.Y., Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Platform başkanına Kırgızlar'dan teşekkür...
Platform başkanına Kırgızlar'dan teşekkür...
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479