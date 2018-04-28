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Traktörle çarpışıp kontrolden çıkan kamyon devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörle çarpışıp kontrolden çıkan gıda yüklü kamyon devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun kasasında bulunan limon suyu, sirke, nar ekşisi ve sıvı gübre D-400 karayoluna saçıldı. 

Traktörle çarpışıp kontrolden çıkan kamyon devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörle çarpışıp kontrolden çıkan gıda yüklü kamyon devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonun kasasında bulunan limon suyu, sirke, nar ekşisi ve sıvı gübre D-400 karayoluna saçıldı. 

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:45
Traktörle çarpışıp kontrolden çıkan kamyon devrildi
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KAZA Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Şafak’ın kullandığı 01 DFF 55 plakalı kamyon, Çolaklı turizm bölgesinden Çolaklı Mahallesine gitmekte olan Ali Cemil Uzun’un kullandığı 07 PY 612 plakalı traktörle çarpıştı. Traktörün mazot deposunun bulunduğu bölgeden çarptığı kamyon devrilerek yolda sürüklenirken, kamyonun kasasında bulunan limon suyu, sirke, nar ekşisi ve sıvı organik gübre D-400 karayoluna saçıldı. 
Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada devrilen kamyon ve yola saçılan malzemeler nedeniyle Antalya-Manavgat Karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı. Vatandaşların yola savrulan malzemeleri refüje toplamalarının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verildi. Çarpışma sırasında delinen depodan akan mazot nedeniyle yolda oluşan tehlike itfaiye ve Karayolları ekiplerinin yola toprak atmasıyla ortadan kaldırıldı. 
Olay yerine çağrılan vincin kamyonu kaldırması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. 
Kazanın ardından traktör sürücüsü Ali Cemil Uzun kamyonun kırmızı ışıkta geçerek kendisine çarptığını iddia ederken, kamyon sürücüsü ise traktörün kendisine yandan mazot deposundan çarparak devrilmesine neden olduğunu söyledi.  

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