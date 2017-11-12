Trafikte kural ihlaline af yok

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda resmi ve sivil trafik ekiplerinin katılımıyla uygulama yaptı. Seyir halinde cep telefonuyla konuşan, fazla yük taşıyan, hatalı sollama yapan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. 'Seçici Göz' uygulamasının farklı noktalarda sık sık uygulanacağını kaydeden Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer, "Trafik kazalarının çoğu hızdan kaynaklanıyor. Bizim için trafik düzeninin sağlanması önemlidir. Bu genel güvenliği de alakadar eden bir konu olduğu için önem veriyoruz. Ana yollarda hız kuralına uyulsa kaza olacağını düşünmüyorum" dedi. Değişik bölgelerde radar uygulamalarının sürdüğünü de ifade eden Gencer, "Belli noktalarda belli günlerde bu uygulamamızı devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın emniyet kemerlerini takmalarını, seyir halinde yakın takip yapmamalarını, hız limitlerini aşmamalarını istiyoruz. Yine ışık ihlali yapmamaları, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları trafik güvenliği için önemli" diye konuştu. Gencer, uygulamaların olumlu dönüşü olacağını söyledi.