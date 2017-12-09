Trafik magandaları yakalandı!

OLAY 30 Kasım’da Bahçelievler’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Ömer Özay, aracıyla yola girmek isterken, seyir halindeki bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Bu sırada aracın içinden 3 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu başından yaralanan Özay, aracın kontrolünü kaybetti. Ağır yaralanan Özay hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Özay, 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ancak hayatını kaybetti.
BEYAZ JANTTAN BULUNDU
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Plakası belli olmayan beyaz renkli aracın jantlarının beyaz olduğu bilgisine ulaşıldı. Bayilerle görüşülerek bilgi alındı. Çalışmalar neticesinde polis o aracın 32 yaşındaki R.K.’ye ait olduğu anlaşıldı. Saldırı sırasında silahı kullandığı öğrenilen A.K. ve aracı kullanan eniştesi R.K gözaltına alındı.
CEZAEVİNDE YATMIŞ
Gözaltına alınan R.K, Ömer Özay'ı öldürdüğünü itiraf ederken, eniştesi A.K'nin ise daha önce cinayetten 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra yeni çıktığı belirlendi.Emniyette sorguya alınan R.K.’nın olaydan hemen sonra Kastamonu’ya kaçtığı daha sonra yakalanmayacağını düşünerek İstanbul’a geri döndüğü öğrenildi.
KÜFÜR İDDİASI
Öte yandan R.K.’nın emniyetteki sorgusunda, “Aracı eniştem kullanıyordu. Yola girmek istedi. Önümüzden geçmek isteyen araçtaki kişi elini bize doğru kaldırdı. Ben de bize küfür ettiğini düşündüm, sinirlendim tabancayı camdan dışarı çıkartarak 3 el ateş ettim.” dediği iddia edildi. Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma suçlarından kaydı ortaya çıkan R.K ve eniştesi A.K'nın Emniyet’teki işlemleri devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.