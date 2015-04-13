Trafik kazası:3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. yönetimindeki 27 AE 286 plakalı otomobil Bağırsak Dere mevkinde kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü Mustafa İ. ile yolcular Leyla İ. ve Metin İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Metin İ. ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Ailenin Gaziantep’ten, Artvin’e nişan için gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YASİN KAYACI