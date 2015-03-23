Trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Olay , Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Uysal Bolat yönetimindeki 10 BBY 57 plakalı otomobil, Ilgaz ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Zekiye Bolat olay yerinde, Feride Aydoğdu ise hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Uysal Bolat Ilgaz Devlet Hastanesi'nde, Zeynep Bolat ise Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.